СКР возбудил дело о теракте после атаки дрона на автобус в Брянской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника ВСУ по туристическому пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства. В автобусе, следовавшем по маршруту Минск — Анапа, ехали 19 пассажиров.
По данным следователей, взрывное устройство, закрепленное на БПЛА, сработало вблизи автобуса. Пострадали два водителя, пассажиры эвакуированы. Россиян разместили в ПВР, граждан Белоруссии отправили в Гомельскую область.
Последствия атаки на месте происшествия ликвидируют. СКР собирает доказательства и устанавливает тип использованного для удара БПЛА, указано в пресс-релизе.
В середине июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой, ехавшей из Белоруссии на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.
Инцидент с автобусом Минск — Анапа стал повторной подобной атакой в Брянской области: 17 июня 2026 года уже был атакован автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, направлявшейся в Геленджик; тогда погибла сопровождавшая детей женщина, ранения получили семь человек, включая пятерых несовершеннолетних. Следственный комитет России и Следственными комитет Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте. После этого случая Белоруссия также требовала от Украины объяснений и подняла вопрос на уровень СНГ.
В целом, приграничные регионы России, включая Брянскую область, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Следственный комитет РФ систематически возбуждает уголовные дела о терактах по фактам таких атак, в том числе в Курской, Белгородской и Нижегородской областях, а также в ДНР, когда под удары попадают гражданские объекты и мирные жители. В некоторых случаях СКР выдвигает версии о причастности к этим атакам военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины и представителей высшего военного и политического руководства Украины.