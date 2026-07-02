СКР возбудил дело о теракте после атаки дрона на автобус в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника ВСУ по туристическому пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства. В автобусе, следовавшем по маршруту Минск — Анапа, ехали 19 пассажиров.

По данным следователей, взрывное устройство, закрепленное на БПЛА, сработало вблизи автобуса. Пострадали два водителя, пассажиры эвакуированы. Россиян разместили в ПВР, граждан Белоруссии отправили в Гомельскую область.

Последствия атаки на месте происшествия ликвидируют. СКР собирает доказательства и устанавливает тип использованного для удара БПЛА, указано в пресс-релизе.

В середине июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой, ехавшей из Белоруссии на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.