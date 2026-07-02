Шестеро россиян остаются в ПВР после атаки дрона на автобус Минск — Анапа
Пассажиры автобуса Минск — Анапа, попавшего под удар БПЛА в Брянской области, эвакуированы. Шестерых россиян направили в пункт временного размещения (ПВР), граждан Белоруссии перевезли в Гомельскую область, сообщил врио брянского губернатора Егор Ковальчук.
С российскими гражданами в ПВР работают психологи. Им предоставили горячее питание, написал господин Ковальчук. Пострадали два водителя — они получили осколочные ранения. Им уже оказали медицинскую помощь. Информации о пострадавших среди пассажиров нет.
Туристический пассажирский автобус следовал из Минска в Анапу. Беспилотники атаковали его на белорусско-российской границе в районе населенного пункта Красная Гора. Всего в автобусе было 19 человек.
Инцидент с автобусом Минск — Анапа на белорусско-российской границе в Брянской области является частью серии атак беспилотников на Брянскую и Белгородскую области. Эти регионы, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются подобным нападениям. Например, в Брянской области ранее беспилотники атаковали рейсовые автобусы и автомобили, что приводило к ранениям водителей и пассажиров, а иногда и к гибели мирных жителей. Так, 17 июня 2026 года на трассе А240 под Брянском был атакован автобус с детской футбольной командой, ехавшей из Гомеля в Геленджик, в результате чего погибла сопровождающая и семь человек пострадали, в том числе пять несовершеннолетних. Этот инцидент вызвал осуждение со стороны ООН и ОДКБ, а МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Украины, вручив ноту протеста.