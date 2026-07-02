Шестеро россиян остаются в ПВР после атаки дрона на автобус Минск — Анапа

Пассажиры автобуса Минск — Анапа, попавшего под удар БПЛА в Брянской области, эвакуированы. Шестерых россиян направили в пункт временного размещения (ПВР), граждан Белоруссии перевезли в Гомельскую область, сообщил врио брянского губернатора Егор Ковальчук.

С российскими гражданами в ПВР работают психологи. Им предоставили горячее питание, написал господин Ковальчук. Пострадали два водителя — они получили осколочные ранения. Им уже оказали медицинскую помощь. Информации о пострадавших среди пассажиров нет.

Туристический пассажирский автобус следовал из Минска в Анапу. Беспилотники атаковали его на белорусско-российской границе в районе населенного пункта Красная Гора. Всего в автобусе было 19 человек.