Рашид Темрезов: в КЧР создан резерв топлива на базах

Руководство Карачаево-Черкесии совместно с региональным подразделением «Роснефти» сформировало запасы моторного топлива на местных нефтебазах и согласовало комплекс мер по недопущению ценовой нестабильности на заправочных станциях республики. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с гендиректором АО «НК «Роснефть - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» Андреем Тавгазовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова

По итогам переговоров Рашид Темрезов сообщил, что на нефтебазах «Роснефти» в республике накоплен достаточный объем автомобильного бензина и дизельного топлива.

«Этот резерв продолжает пополняться. Автозаправочные комплексы сети работают в штатном режиме, выстроена гибкая система продажи топлива с учётом реальной ситуации на рынке топлива в стране», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Региональные власти и топливная компания скоординировали совместные действия, направленные на снижение вероятности дефицита и резких колебаний розничных цен на заправках.

Рашид Темрезов особо также заявил, что вопрос сдерживания стоимости топлива находится под постоянным контролем республиканского руководства. Необоснованный рост цен на АЗС власти КЧР намерены не допустить.

На фоне сохраняющейся напряженности на общероссийском рынке нефтепродуктов своевременное формирование региональных резервов приобретает особое значение: для горного субъекта, географически удаленного от крупных нефтеперерабатывающих мощностей, бесперебойные поставки горючего являются условием устойчивой работы всего агропромышленного и транспортного комплекса республики.

Станислав Маслаков