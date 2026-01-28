В Красноярске начинается суд над журналисткой Хустик по делу о фейках о ВС

Сегодня, 28 января, в Центральном райсуде Красноярска стартует процесс по делу журналистки Светланы Хустик, которой предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

По версии следствия, обвиняемая работала журналистом в одном из иностранных интернет-изданий, внесенных Минюстом РФ в реестр иноагентов. В мае 2023 года под псевдонимом она опубликовала материал с ложной информацией о действиях ВС РФ во время проведения военной спецоперации. Гонорар составил 64 тыс. руб. В сентябре прошлого года в отношении журналистки возбудили дело и поместили в СИЗО.

В конце 2025 года дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в суд. 29 декабря и 16 января по нему состоялись предварительные слушания.

Илья Николаев