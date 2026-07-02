Свердловский правозащитник Соколов призвал оправдать себя в последнем слове

Во время очередного заседания в Ленинском районном суде Екатеринбурга правозащитник Алексей Соколов выступил с последним словом, в котором просил оправдания и права на реабилитацию, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его обвиняют в неоднократной демонстрации экстремистской символики. По инкриминируемой статье ему грозит до 4 лет лишения свободы. На прошлом заседании гособвинитель попросил отправить его в колонию-поселение на 3,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свое последнее слово Алексей Соколов начал с размышлений о России, сказав, что она не окрашена в черный или белый цвет, а имеет разные оттенки. Он отметил работу представителей силовых структур, которые «работают на благо граждан», а дальше подверг критике работу сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области.

По его словам, силовики намеренно препятствуют его правозащитной деятельности. «Защита прав граждан — основная функция страны. Если, например, государство нацелено на подобную работу, это хорошо. Но некоторые должностные лица в ГУФСИН не хотят этого делать»,— заявил он.

Позже Алексей Соколов заявил о пытках в уральских колониях: ИК-16, ИК-2. По его словам, каждый раз сотрудники ГУФСИН убеждали, что в этих колониях нет ничего противозаконного, однако позже прокуратура выясняла факты противоправных действий со стороны руководства по отношению к заключенным.

«Я не уехал, потому что некому было бы больше бороться с произволом. Я знал, что меня посадят»,— заключил подсудимый.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый публиковал гиперссылки на социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в Telegram-канале «Правозащитники Урала». Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года.

Кроме того, Алексею Соколову также предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы.

Артем Путилов