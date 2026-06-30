3,5 года колонии-поселения запросили для свердловского правозащитника Соколова

Гособвинитель запросил назначить свердловскому правозащитнику Алексею Соколову 3 года и 6 месяцев колонии-поселения по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый публиковал гиперссылки на социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в Telegram-канале «Правозащитники Урала». Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года.

Сам Алексей Соколов заявлял, что дело сфабриковано и его пытаются отстранить от правозащитной работы. Также он заявил, что в СИЗО в отношении него совершается произвол.

Напомним, Алексею Соколову также предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы.