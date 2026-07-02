В Бердске открылся сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту Boeing

На площадке АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ) открыт сервисный центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники (СЦТО и РАТ). Новое предприятие будет оказывать услуги по обслуживанию и ремонту воздушных судов всех типов, эксплуатируемых на территории России. В частности, в перечень входят самолеты Boeing, Airbus, Embraer и L-410.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«В АО «БЭМЗ» создана производственно-ремонтная база, а также постоянно пополняющийся склад новых и отремонтированных агрегатов и компонентов, годных для установки на авиационную технику», — сообщила пресс-служба предприятия.

Помимо ремонта авиационной техники и комплектующих сервисный центр займется изготовлением агрегатов и компонентов для воздушных судов. Кроме того, на базе предприятия будет организовано производство ковровых покрытий для салонов как больших самолетов, так и малой авиации.

Как писал «Ъ» в конце июня, S7 Group намерена вложить в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) в 2026 году 2,23 млрд руб.

БЭМЗ — машиностроительное предприятие, созданное в Бердске Новосибирской области в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Специализируется на производстве изделий точной механики и электромеханики. Приоритетными направлениями на заводе, по данным официального сайта предприятия, являются выпуск деталей и узлов для авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

В 2023 году стало известно о смене собственников и руководства завода. Его возглавил бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Тогда же сообщалось, что входящее в S7 Group ООО «Инжиниринг» получило 22,66% в уставном капитале предприятия, основным акционером (59,53%) стал Сергей Савченков, ранее занимавший руководящие должности в структурах группы.

Лолита Белова