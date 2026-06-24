S7 вложит 2,2 млрд рублей в развитие завода под Новосибирском в 2026 году
S7 Group намерена вложить 2,23 млрд руб. в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) в 2026 году. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет компании, инвестиции пойдут на создание мощностей по ремонту стоек шасси зарубежных воздушных судов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Общие инвестиции группы в предприятие составят 5,8 млрд руб. Из этой суммы 3,6 млрд руб. уже были вложены в период с 2023 по 2025 годы в организацию производства авиационного крепежа и развитие компетенций по ремонту авиатехники.
В декабре «Ъ» сообщал о планах S7 инвестировать 1,4 млрд руб. в проект по запуску производства летательных аппаратов из композитных материалов в Бердске. Разработкой производственной площадки совместно занимаются СибНИА им. Чаплыгина и АО «ЛИЦ "Нимбус"».