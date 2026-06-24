S7 вложит 2,2 млрд рублей в развитие завода под Новосибирском в 2026 году

S7 Group намерена вложить 2,23 млрд руб. в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) в 2026 году. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет компании, инвестиции пойдут на создание мощностей по ремонту стоек шасси зарубежных воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общие инвестиции группы в предприятие составят 5,8 млрд руб. Из этой суммы 3,6 млрд руб. уже были вложены в период с 2023 по 2025 годы в организацию производства авиационного крепежа и развитие компетенций по ремонту авиатехники.

В декабре «Ъ» сообщал о планах S7 инвестировать 1,4 млрд руб. в проект по запуску производства летательных аппаратов из композитных материалов в Бердске. Разработкой производственной площадки совместно занимаются СибНИА им. Чаплыгина и АО «ЛИЦ "Нимбус"».

Лолита Белова