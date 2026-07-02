Беглов подписал закон об изменении процедуры выявления объектов культурного наследия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в городской закон «Об охране объектов культурного наследия». Ранее документ был принят Законодательным собранием в третьем чтении 24 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге изменили порядок включения объектов в список выявленных памятников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге изменили порядок включения объектов в список выявленных памятников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки направлены на упорядочение и упрощение процедуры рассмотрения заявлений о включении зданий и территорий в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В городской администрации подчеркнули, что новый закон сохраняет право граждан и организаций обращаться с инициативой о признании объектов памятниками. При этом повторные заявления будут рассматриваться только при наличии новых документально подтвержденных исторических сведений, которые ранее не учитывались.

По словам Александра Беглова, многие объекты культурного наследия в Санкт-Петербурге были выявлены благодаря инициативе жителей, неравнодушных к сохранению исторического облика города.

Матвей Николаев