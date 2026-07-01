Мишустин созвонился с Пашиняном

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден, что разрыв сложившихся связей с РФ повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».