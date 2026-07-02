В подмосковных Котельниках предупредили о перебоях в подаче воды и электричества

В Котельниках сегодня планируют переключить абонентов на постоянную схему электроснабжения с резервных источников питания. Временная схема была запущена вчера после аварии на электроподстанции.

«Возможны временные отключения электроэнергии и водоснабжения»,— сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Он призвал жителей пока отключить бытовые приборы.

На электроподстанции «Россети Московский регион» 1 июля произошло «технологическое нарушение», заявлял оператор. При этом в «Мособлпожспасе» и МЧС сообщили о пожаре на подстанции в Люберцах. На территории двух городских округов возникли перебои с подачей электричества. «Россети» отчитались о восстановлении электроснабжения к середине дня.