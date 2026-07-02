В подмосковных Котельниках предупредили о перебоях в подаче воды и электричества
В Котельниках сегодня планируют переключить абонентов на постоянную схему электроснабжения с резервных источников питания. Временная схема была запущена вчера после аварии на электроподстанции.
«Возможны временные отключения электроэнергии и водоснабжения»,— сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Он призвал жителей пока отключить бытовые приборы.
На электроподстанции «Россети Московский регион» 1 июля произошло «технологическое нарушение», заявлял оператор. При этом в «Мособлпожспасе» и МЧС сообщили о пожаре на подстанции в Люберцах. На территории двух городских округов возникли перебои с подачей электричества. «Россети» отчитались о восстановлении электроснабжения к середине дня.
Технологические нарушения на электросетях, приводящие к отключениям электроэнергии, водоснабжения и отопления, регулярно происходят в различных регионах России. Причинами таких аварий могут быть повреждения кабельных линий, перегрузка оборудования, погодные условия, такие как сильные грозы или ветер, либо другие технологические неисправности. Например, в феврале 2025 года в Новороссийске гидроудар в тепловых сетях произошел из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции и котельной. В Ростовской области аварийные отключения электроэнергии из-за грозы приводили к остановке насосных станций водоводов, нарушая водоснабжение целых городов и поселков. Случались и веерные отключения электроэнергии, вызванные перегревом оборудования из-за жары, как это произошло в Ставрополье в июле 2025 года.