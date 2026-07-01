Блэкаут произошел в подмосковных Котельниках и Люберцах после ЧП на подстанции
В Люберцах и Котельниках возникли перебои с подачей электричества потребителям после аварии на подстанции. Причины ЧП местные власти пока не уточняют.
«В связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение, — сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. — Аварийная бригада работает на месте».
В администрации соседних Люберец также сообщили об аварийной ситуации: «Фиксируем отключения электроэнергии в разных частях Люберец, Томилино и части Дзержинского... Специалисты "Россетей" выясняют причины, ведут переключение на резервную линию».
«Энергетики ... восстанавливают электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции», — уточнили «Россети Московский регион». К работам привлечены 20 бригад.
Подобные аварии на подстанциях и электросетях регулярно приводят к массовым отключениям электроэнергии в различных населенных пунктах. Например, ранее в Подмосковье, в городе Чехове, более 100 домов остались без отопления и горячей воды после аварии на подстанции и теплосети (данные на январь 2026 года).
В других регионах России также фиксировались аналогичные инциденты. Так, в Сестрорецке (Санкт-Петербург) в январе 2026 года массовое отключение света и воды произошло из-за технического сбоя на электроподстанции. В Ростовской области из-за повреждения подстанции без электричества остались тысячи жителей в хуторе Недвиговка (данные на октябрь 2025 года), а в Аксайском районе в декабре 2025 года масштабное отключение электроснабжения вызвала авария на высоковольтной линии. В Приморском крае в ноябре 2024 года аварийное отключение трансформатора на подстанции обесточило несколько поселков с населением около 16 тыс. человек.