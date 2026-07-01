Блэкаут произошел в подмосковных Котельниках и Люберцах после ЧП на подстанции

В Люберцах и Котельниках возникли перебои с подачей электричества потребителям после аварии на подстанции. Причины ЧП местные власти пока не уточняют.

«В связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение, — сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. — Аварийная бригада работает на месте».

В администрации соседних Люберец также сообщили об аварийной ситуации: «Фиксируем отключения электроэнергии в разных частях Люберец, Томилино и части Дзержинского... Специалисты "Россетей" выясняют причины, ведут переключение на резервную линию».

«Энергетики ... восстанавливают электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции», — уточнили «Россети Московский регион». К работам привлечены 20 бригад.