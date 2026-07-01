Блэкаут в Люберцах и Котельниках произошел после пожара на подстанции

В подмосковных Люберцах произошел пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Власти Люберецкого городского округа, а также соседних Котельников ранее сообщили о перебоях в электроснабжении.

«В результате аварии возник пожар на электроподстанции, — заявили в "Мособлпожспасе".— Огнеборцы тушат горящую подстанцию». На данный момент возгорание локализовано на площади 25 кв. м., уточнили в МЧС.

Данные о пострадавших не поступали. Подробностей об обстоятельствах пожара пока нет.

«Россети» сообщили, что к настоящему моменту восстановили электроснабжение «более 80% ранее обесточенных потребителей округов Люберцы и Котельники». К работам привлекли 20 бригад, задействовали 60 резервных источников подачи электроэнергии.

Глава Люберец Владимир Волков уточнил, что энергетики уже «восстановили подачу электроснабжения на ресурсоснабжающие объекты округа после технологического сбоя на подстанции "Красково"», теперь «идет доподключение жилого фонда по временной схеме и через передвижные резервные источники».