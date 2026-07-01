В Котельниках и Люберцах полностью восстановили электроснабжение

В подмосковных Люберцах и Котельниках к 14:53 мск полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщают «Россети Московский регион» в Telegram-канале.

Продолжаются работы по восстановлению поврежденного из-за технологического нарушения оборудования. После завершения работ электроснабжение потребителей переведут на нормальную схему, добавили в компании.

1 июля в подмосковных Люберцах произошел пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Власти Люберецкого городского округа, а также соседних Котельников сообщали о перебоях в электроснабжении. Данные о пострадавших не поступали. К работам привлекли 20 бригад, задействовали 60 резервных источников подачи электроэнергии.