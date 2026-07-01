В Котельниках и Люберцах полностью восстановили электроснабжение
В подмосковных Люберцах и Котельниках к 14:53 мск полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщают «Россети Московский регион» в Telegram-канале.
Продолжаются работы по восстановлению поврежденного из-за технологического нарушения оборудования. После завершения работ электроснабжение потребителей переведут на нормальную схему, добавили в компании.
1 июля в подмосковных Люберцах произошел пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Власти Люберецкого городского округа, а также соседних Котельников сообщали о перебоях в электроснабжении. Данные о пострадавших не поступали. К работам привлекли 20 бригад, задействовали 60 резервных источников подачи электроэнергии.
Технологические нарушения на электроподстанциях, приводящие к масштабным отключениям электроэнергии, случаются регулярно. Например, в январе 2024 года около трети Омской области осталась без света из-за отключения на подстанции «Таврическая» 500 Кв. Менее чем за час электроснабжение было восстановлено во всех районах области. Также в январе 2025 года в Самарской области девять населенных пунктов остались без электричества из-за аварии, и подача электроснабжения была возобновлена днем в пятницу, спустя почти сутки.
Подобные инциденты происходили и в других регионах. В мае 2025 года в Подмосковье из-за циклона с мокрым снегом 26 тыс. жителей остались без света, но энергетики оперативно восстановили электроснабжение основной части потребителей. В декабре того же года нарушение электроснабжения произошло в Раменском, Жуковском и Лыткарино из-за автоматического отключения на подстанции 110 кВ. В таких ситуациях для восстановления используются временные схемы электроснабжения и резервные источники питания, а аварийные бригады работают круглосуточно. Причины аварий могут быть различными: от погодных условий, как сильный ветер и мокрый снег в Таганроге в январе 2026 года, до повреждения линий электропередачи сторонней техникой в Нижегородской области в июле 2025 года, или изношенности сетей и высокой температуры воздуха, как в Майкопе в июле 2025 года.