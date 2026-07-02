Euractiv: Еврокомиссия готовит ограничения на использование соцсетей детьми

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в сентябре сообщить о планах по введению общеевропейских возрастных ограничений на использование соцсетей. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Соответствующую инициативу госпожа фон дер Ляйен может представить 16 сентября во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Ожидается, что речь пойдет о разработке правил, которые обяжут цифровые платформы не допускать создания аккаунтов детьми, не достигшими установленного возраста. При этом окончательный формат инициативы пока не определен.

Еврокомиссия не решила, какой минимальный возраст будет предложен. Портал пишет, что рекомендации экспертной группы по защите детей в интернете должны быть представлены 13 июля. Они лягут в основу будущих законодательных предложений.

Как сказано в статье, вопрос защиты несовершеннолетних в интернете стал одним из главных приоритетов второго срока фон дер Ляйен. Ряд стран ЕС, включая Францию, Испанию, Германию и Грецию, уже разрабатывают собственные ограничения на использование соцсетей детьми.

В июне правительство Канады внесло в парламент законопроект, который запрещает детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, если те не докажут свою безопасность. Также планируется внедрить систему проверки возраста пользователей.

Первой запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет ввела Австралия в декабре 2025 года. За прошедшие месяцы ее примеру последовали еще несколько стран, в том числе Турция. Аналогичную меру рассматривают Австрия, Германия, Дания, Испания. В канадской провинции Манитоба полностью запретят детям пользоваться соцсетями и чат-ботами с ИИ.