Euractiv: Еврокомиссия готовит ограничения на использование соцсетей детьми
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в сентябре сообщить о планах по введению общеевропейских возрастных ограничений на использование соцсетей. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
Соответствующую инициативу госпожа фон дер Ляйен может представить 16 сентября во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Ожидается, что речь пойдет о разработке правил, которые обяжут цифровые платформы не допускать создания аккаунтов детьми, не достигшими установленного возраста. При этом окончательный формат инициативы пока не определен.
Еврокомиссия не решила, какой минимальный возраст будет предложен. Портал пишет, что рекомендации экспертной группы по защите детей в интернете должны быть представлены 13 июля. Они лягут в основу будущих законодательных предложений.
Как сказано в статье, вопрос защиты несовершеннолетних в интернете стал одним из главных приоритетов второго срока фон дер Ляйен. Ряд стран ЕС, включая Францию, Испанию, Германию и Грецию, уже разрабатывают собственные ограничения на использование соцсетей детьми.
В июне правительство Канады внесло в парламент законопроект, который запрещает детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, если те не докажут свою безопасность. Также планируется внедрить систему проверки возраста пользователей.
Первой запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет ввела Австралия в декабре 2025 года. За прошедшие месяцы ее примеру последовали еще несколько стран, в том числе Турция. Аналогичную меру рассматривают Австрия, Германия, Дания, Испания. В канадской провинции Манитоба полностью запретят детям пользоваться соцсетями и чат-ботами с ИИ.
Детки в сетках
Как в разных странах пытаются защитить детей от опасностей интернет-общения
Инициативы по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям становятся глобальным трендом, при этом Австралия стала первой страной, запретившей аккаунты для лиц младше 16 лет в декабре 2025 года. Многие другие страны, включая Великобританию, Францию, Испанию, Индию и Турцию, рассматривают или уже вводят подобные меры. Европейский парламент также призывает установить минимальный возраст в 16 лет для доступа к цифровым платформам на общеевропейском уровне.
Основная цель таких ограничений — защита психического и физического здоровья детей и подростков, которых, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, до 11% страдают от зависимости от соцсетей, особенно в возрасте 13 лет. Многие эксперты отмечают негативное влияние соцсетей, такие как повышение стресса, тревоги, чувства одиночества и снижение успеваемости. Некоторые страны, например Китай, уже регламентируют время использования соцсетей детьми и вводят фильтрацию контента.
Однако введение таких мер сопряжено с рядом сложностей. Отмечается отсутствие широко распространенных механизмов проверки возраста пользователей, что затрудняет реализацию возрастных ограничений. Существуют опасения, что слишком жесткие меры могут подтолкнуть детскую аудиторию к использованию менее регулируемых сегментов интернета, где контроль и безопасность еще ниже. Кроме того, сбор большого объема персональных данных для проверки возраста вызывает дискуссии о конфиденциальности и кибербезопасности, а также о возможности цензуры.
Несмотря на эти вызовы, правительства разных стран сходятся во мнении о необходимости защиты детей в онлайн-среде. Разрабатываются специальные приложения для проверки возраста, как в ЕС, и обсуждаются различные подходы, включая родительский контроль и ограничение функционала платформ в зависимости от возраста. При этом, как показывает опыт Австралии, даже после введения запрета, значительная часть подростков продолжает пользоваться социальными сетями, что указывает на сложность полного контроля.