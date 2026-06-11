В парламент Канады внесли законопроект о запрете соцсетей детям младше 16 лет

Правительство Канады внесло в парламент законопроект, который запрещает детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, если те не докажут свою безопасность. Также планируется внедрить систему проверки возраста пользователей, сообщает The Guardian.

В проекте закона упоминаются семь типов вредоносного контента. В частности, это сведения, побуждающие детей к причинению себе вреда, подстрекающие к насилию и разжигающие ненависть, а также интимные изображения, распространяемые без согласия пользователя. Закон обяжет компании, разрабатывающие чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ), ввести протоколы реагирования на «кризисные ситуации». Помимо этого предлагается создать комиссию по цифровой безопасности. На это может уйти до 18 месяцев, уточнил министр культуры Марк Миллер.

Первой запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет ввела Австралия в декабре 2025 года. За прошедшие месяцы ее примеру последовали еще несколько стран, в том числе Турция. Аналогичную меру сейчас рассматривают Австрия, Германия, Дания, Испания. В канадской провинции Манитоба полностью запретят детям пользоваться соцсетями и чат-ботами с ИИ.

О том, как в разных странах пытаются защитить детей от опасностей интернета, читайте в материале «Ъ».