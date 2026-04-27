В провинции Канады запретят соцсети и чат-боты с ИИ для детей

Манитоба станет первой провинцией Канады, где детям запретят пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом, заявил премьер-министр региона Вабанаквут Кинью.

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

Господин Кинью не уточнил сроки ввода запрета, способы его реализации и возрастные параметры. По мнению премьера, запрет «защитит молодежь от вредного влияния соцсетей». Премьер также заявил, что соцсети «преднамеренно устроены так, чтобы заставить пользователя бесконечно просматривать ленту». Политик считает, что это вредит здоровью, вызывает тревожность и депрессию. Алгоритмы соцсетей, по словам господина Кинью, работают «ради нескольких лайков, ради большего вовлечения, все во имя денег».

Первый запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет ввела Австралия в декабре 2025 года. За прошедшие месяцы ее примеру последовали десятки стран мира. В числе последних такой запрет ввела Турция . Многие страны рассматривают аналогичную меру. Среди них — Дания, Испания, Австрия, Германия, Греция и другие.

Алена Миклашевская