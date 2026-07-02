В Приангарье на торги выставили железорудное месторождение за 5,1 млрд рублей

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на торги Капаевское железорудное месторождение. Участок расположен в Усть-Илимском районе Иркутской области. Цена лота превышает 5,1 млрд руб., сообщается на портале ГИС «Торги». Шаг аукциона составляет 510 тыс. руб. Заявки на участие принимаются до 13 августа, итоги планируется подвести 27 августа.

По данным портала, победитель аукциона сможет добывать руду на протяжении 20 лет. Общая площадь участка недр составляет 15,66 кв. км. Запасы железных (магнетитовых) руд по категории В оцениваются в 36,6 млн тонн, С1 — 465,7 млн тонн, С2 — 101,7 млн тонн, забалансовые запасы по категории С1 — 18,4 млн тонн, С2 — 32,5 млн тонн. Отмечается, что месторождение нуждается в переоценке запасов.

В границах участка расположены земли лесного фонда, здесь также ведет деятельность ООО «Иркутская нефтяная компания». Помимо этого, месторождение пересекает границы леса, который арендует АО «Группа «Илим» для заготовки древесины.

Как писал «Ъ», в начале июня 2026 года Центрсибнедра объявил о проведении аукциона на право пользования месторождением железной руды Нерюндинское, расположенным в Иркутской области. Стоимость лота составляет 2,2 млрд руб., в настоящее время продолжается прием заявок.

Лолита Белова