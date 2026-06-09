Нерюндинское месторождение выставлено на торги за 2,2 млрд рублей

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявил о проведении аукциона на право пользования месторождением железной руды Нерюндинское. Участок площадью 10,18 кв. км расположен в Усть-Илимском районе Иркутской области, указано на портале ГИС «Торги». Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля, итоги подведут 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Месторождение предоставляется в пользование на 20 лет для проведения геолого-разведочных работ и добычи полезных ископаемых. По имеющимся данным, запасы магнетитовой руды составляют: 70,5 млн т категории В, 131 млн т категории С1 и 2,6 млн т категории С2. При этом указывается, что предлагаемые к лицензированию запасы требуют переоценки.

Согласно информации Центрсибнедра, Нерюндинское железорудное месторождение открыто в 1960 году, затем в период до 1980 года на этой территории проводились поисково-оценочные работы.

Лолита Белова