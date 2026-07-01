Лодку погибшего топ-менеджера «Яндекса» Лойтера подняли со дна Волги
Лодку, на которой рыбачили погибшие в апреле топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, подняли со дна Волги в Волгоградской области. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
«Лодку подняли. Судно будет направлено на экспертизу», — говорится в сообщении. Ранее Западное МСУ на транспорте СКР сообщало, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В частности, нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах и неблагоприятные погодные условия.
Утром 24 апреля четверо мужчин перевернулись на лодке «Астраханке» во время рыбалки у хутора Громки. Вскоре были найдены тела Сергея Лойтера, друга семьи топ-менеджера Владимира Шиповалова и водителя руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игоря Прохорова. Тело Александра Назарова нашли последним — 3 мая.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Уточнялось, что следователи проверят в том числе техническое состояние судна.
Инциденты с водным транспортом, повлекшие гибель людей, нередко происходят на Волге и других внутренних водоемах России. В таких случаях часто возбуждаются уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, предусматривающей наказание за это правонарушение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие, как правило, в качестве версий рассматривает неблагоприятные погодные условия и нарушения правил пользования судами. В подобных происшествиях на Волге следствие особое внимание уделяет выяснению технического состояния судна и действиям лиц, управлявших им, а также анализируются погодные условия.