Под Волгоградом прощаются с бизнесменом Александром Назаровым, погибшим на рыбалке

Сегодня в рабочем поселке Светлый Яр под Волгоградом проходит церемония прощания с бизнесменом Александром Назаровым, сообщает V1.RU. Он и еще трое мужчин погибли на рыбалке в Светлоярском районе 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Светлом Яру прощаются с Александром Назаровым

Фото: Облкомстроительства Волгоградской области В Светлом Яру прощаются с Александром Назаровым

Фото: Облкомстроительства Волгоградской области

Отпевание пройдет в церкви Николая Чудотворца. На прощание с господином Назаровым приехали глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко.

Ранее стало известно, что четверо мужчин перевернулись на лодке «Астраханке» во время рыбалки у хутора Громки. 24-25 апреля были найдены тела трех рыбаков, среди которых были 62-летний бывший личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров, 61-летний родственник Владимир Шаповалов и зять господина Назарова, топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Тело самого Александра Назарова нашли последним, 3 мая.

Александр Назаров руководил ТПГ «БИС». Группа компаний занимается строительством жилых домов и соцучреждений, производством и продажей стройматериалов, риелторским бизнесом и сдачей недвижимости в аренду, туристическим и ресторанным бизнесом, а также сельским хозяйством. Самые известные строительные проекты господина Назарова — ЖК «Колизей» и «Санаторный». Семье бизнесмена принадлежат группа компаний «Ресторация», фармкомпания «Внешбиоторг», российский представитель SWIMS и компания «Альянс».

Марина Окорокова