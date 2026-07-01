Суд остался при своем

Свердловский областной суд не стал смягчать приговор бывшему лидеру азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински, приговоренному, по совокупности, к 24 годам колонии. Он и еще шесть фигурантов признаны виновными в убийстве и покушении. Дело получило большой резонанс, в том числе в Баку. Накануне рассмотрения апелляционной жалобы появились слухи о том, что приговоренных в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры могут обменять на осужденных в Баку граждан РФ. Собеседники «Ъ-Урал» считают, что пока об обмене говорить рано.

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1 июня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Кировского райсуда Екатеринбурга членам азербайджанской диаспоры по делу об убийстве и покушении. В марте этого года Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) Шухджаяддина Раджабова, Акифа и Аяза Сафаровых, в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) — Бакира, Камала и Мазахира Сафаровых, а также экс-главу диаспоры Шахина Шыхлински. Из семерых подсудимых вину признал только Мазахир Сафаров. Самый большой срок получил — 22 года колонии строгого режима, остальным назначено от 10 лет до 21 года. Все осужденные первые четыре года из срока должны провести в тюрьме. Свердловский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

Согласно обвинению, в мае 2001 года был убит бизнесмен Юнус Пашаев, продававший одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку.

Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

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Спустя месяц после первого приговора Кировский райсуд Екатеринбурга Шахину Шыхлински увеличили наказание, признав его виновным по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ст.318 УК РФ). Тогда Шыхлински-старшего приговорили к девяти годам колонии строгого режима, его сына, Мутвалы — к восьми годам колонии общего режима. По версии следствия, при задержании Шахина Шыхлински летом 2025 года около ТЦ «Баку Плаза», когда его вытаскивали из автомобиля, Мутвалы Шыхлински, находившийся за рулем, резко сдал назад, сбив спецназовца. Ранее осужденные пытались обжаловать приговор, однако безуспешно.

Дело азербайджанской диаспоры вызвало резонанс, в том числе в Азербайджане. Во время операции по задержанию возможных фигурантов уголовного дела скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Это вызвало резкую реакцию Баку: там утверждали, что братья погибли от полученных травм. Вскоре в Азербайджане были задержаны 11 российских граждан. В апреле 2026 года суд в Азербайджане приговорил одного из задержанных — Александра Вайсеро — к четырем годам колонии. В мае сроки получили еще двое россиян — Игорь Заболоцких и Ильнур Валитов. Остальным восьмерым приговор вынесли в июне.

Осужденные — сотрудники российских компаний, программисты и туристы. Россиянам предъявили обвинения в перевозке наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

Как стало известно на этой неделе, на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве могут обсудить вопрос возвращения на родину 11 граждан РФ. На фоне этих новостей в екатеринбургских СМИ появилась информация о возможном обмене Шахина Шыхлински и Мутвалы Шыхлински.

Несколько собеседников «Ъ-Урал» считают, что говорить об обмене преждевременно, якобы четких планов пока что нет. Источник «Ъ-Урал» в силовой сфере также считает слухи об обмене несостоятельными.

Артем Путилов