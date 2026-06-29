Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 осужденных граждан на родину

На переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве обсудят вопрос возвращения на родину 11 граждан России, которые были задержаны летом 2025 года в Баку, а после приговорены к длительным срокам заключения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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«Мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня — 1 июля прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем на то, что в скором времени наши граждане будут освобождены»,— сказал господин Галузин RTVI. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля.

11 россиян были задержаны в Баку в конце июня 2025 года по обвинению в обороте наркотиков, легализации денег и кибермошенничестве. В апреле 2026 года суд в Азербайджане приговорил одного из задержанных — Александра Вайсеро — к четырем годам колонии. В мае сроки получили еще двое россиян — Игорь Заболоцких и Ильнур Валитов. Остальным восьмерым приговор вынесли в июне.

Отношения России и Азербайджана обострились после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Ситуация усугубилась после задержания в июне 2025 года в Екатеринбурге нескольких десятков азербайджанцев по делу об убийствах прошлых лет. В апреле 2026-го страны урегулировали последствия авиакатастрофы и договорились о выплате компенсаций.