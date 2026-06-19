В Азербайджане вынесли приговор задержанным летом 2025 года россиянам

Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трех до четырех лет лишения свободы, сообщает азербайджанское издание Minval. Они признаны виновными в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступности. Судебный процесс по делу завершился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа россиян во время судебного процесса в Баку

Фото: @minval_az Группа россиян во время судебного процесса в Баку

Фото: @minval_az

Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.

Осужденные — сотрудники крупных российских компаний, программисты и туристы. Россиянам предъявили обвинения в перевозке наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Следствие утверждало, что они легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб.).

Сотрудники МВД Азербайджана задержали их летом 2025 года. Тогда в суд для избрания мер пресечения их доставили со следами побоев: у некоторых были видны крупные синяки под глазами, следы крови под носом. У одного из них был рассечен лоб. Власти страны не комментировали предположения о том, что россияне могли быть избиты во время или после задержания.

Россиян задержали спустя несколько дней после рейда полиции в Екатеринбурге, во время которого в участке оказались нескольких десятков азербайджанцев. Их обвинили в причастности к нескольким убийствам и покушениям. После задержания два человека скончались. СКР объяснил смерть одного из них сердечной недостаточностью.