В Азербайджане вынесли приговор задержанным летом 2025 года россиянам
Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трех до четырех лет лишения свободы, сообщает азербайджанское издание Minval. Они признаны виновными в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступности. Судебный процесс по делу завершился.
Группа россиян во время судебного процесса в Баку
Фото: @minval_az
Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.
Осужденные — сотрудники крупных российских компаний, программисты и туристы. Россиянам предъявили обвинения в перевозке наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Следствие утверждало, что они легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб.).
Сотрудники МВД Азербайджана задержали их летом 2025 года. Тогда в суд для избрания мер пресечения их доставили со следами побоев: у некоторых были видны крупные синяки под глазами, следы крови под носом. У одного из них был рассечен лоб. Власти страны не комментировали предположения о том, что россияне могли быть избиты во время или после задержания.
Россиян задержали спустя несколько дней после рейда полиции в Екатеринбурге, во время которого в участке оказались нескольких десятков азербайджанцев. Их обвинили в причастности к нескольким убийствам и покушениям. После задержания два человека скончались. СКР объяснил смерть одного из них сердечной недостаточностью.
Задержание российских граждан в Азербайджане летом 2025 года, которым теперь вынесены приговоры, произошло на фоне серьезного обострения отношений между Москвой и Баку. Кризис начался после задержаний десятков граждан Азербайджана в Екатеринбурге 27 июня 2025 года по делу об убийствах, в ходе которых двое задержанных скончались. В ответ на это МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», отменил визит вице-премьера РФ и все культурные мероприятия, а также возбудил уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства азербайджанцев.
В дальнейшем отношения продолжили ухудшаться: в Азербайджане прошли обыски в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан», были задержаны его сотрудники, включая главреда Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. На следующий день после этих событий были арестованы восемь граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступности. Российские власти, включая МИД РФ и омбудсмена Татьяну Москалькову, выражали обеспокоенность ситуацией, требуя освобождения задержанных и подчеркивая недопустимость подобных действий.
Россия пыталась защитить законные интересы своих граждан в Азербайджане, в том числе через дипломатические каналы, а также обсуждала варианты их освобождения с азербайджанской стороной. Например, в октябре 2025 года в Душанбе состоялась встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а позднее, в марте 2026 года, Азербайджан помог в эвакуации более 250 российских граждан из Ирана. Эти события могли указывать на попытки нормализации отношений между странами, хотя вопрос задержанных россиян оставался открытым.