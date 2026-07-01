Трамп прокомментировал возможное возобновление операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не подтвердил намерение возобновить военную операцию против Ирана. В разговоре с журналистами господин Трамп отметил, что дела у Вашингтона с Тегераном идут хорошо.

«Я думаю, они (переговоры.— "Ъ") существенно продвинулись, мы по ним (Ирану.— "Ъ") очень сильно ударили на прошлой неделе»,— заявил господин Трамп перед вылетом в Северную Дакоту.

Президент США отметил, что на переговорах между Вашингтоном и Тегераном речь, в частности, идет о денуклеаризации Ирана. У исламской республики не должно быть ядерного оружия, подчеркнул Дональд Трамп.

The Wall Street Journal ранее писала, что Дональд Трамп решил придерживаться переговорного процесса с Ираном. До этого американский президент рассматривал возможность возобновления военной операции, утверждало издание.

30 июня в столицу Катара Доху прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, где они провели переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Непрямые переговоры делегаций США и Ирана должны состояться 1 июля.