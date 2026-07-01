WSJ: Трамп решил придерживаться переговорного процесса с Ираном

Президент США Дональд Трамп решил придерживаться переговорного процесса с Ираном, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. До этого американский президент рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

По данным собеседников издания, господин Трамп обсудил этот вопрос с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Обсуждение произошло после обмена ударами Ирана и США в прошедшие выходные.

Американский президент выразил опасение, что возобновление боевых действий сорвет дипломатические усилия и лишит Вашингтон шансов на отказ Ирана от ядерной программы. Как отмечает WSJ, господин Трамп готов к тому, что переговоры могут выйти за рамки установленного на 18 августа дедлайна по заключению ядерной сделки.

30 июня в столицу Катара Доху прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, где они провели переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Телеканал «Аль-Арабия» передавал, что непрямые переговоры делегаций США и Ирана могут пройти 1 июля. Основным разногласием сторон остается требование Ирана взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив, добавило WSJ.