США подтвердили приверженность переговорам с Ираном

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. На встрече они подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

«Два американских посланника выразили признательность США за роль Катара в партнерстве с Пакистаном в содействии ведению переговоров, подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса»,— написано в заявлении МИД Катара в соцсети X.

Как указано в публикации, стороны обсудили продвижение переговоров США и Ирана, а также усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, темой переговоров было и прекращение огня в Ливане.

Премьер-министр Катара сообщил, что власти страны продолжат посреднические усилия и поддержку всех направлений переговоров.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Катар 30 июня. МИД Катара сообщал, что переговоров между США и Ираном на высоком уровне в Дохе не планируется. Телеканал «Аль-Арабия» передавал, что переговоры делегаций США и Ирана могут пройти 1 июля, но будут непрямыми.

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