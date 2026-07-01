США подтвердили приверженность переговорам с Ираном
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. На встрече они подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
«Два американских посланника выразили признательность США за роль Катара в партнерстве с Пакистаном в содействии ведению переговоров, подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса»,— написано в заявлении МИД Катара в соцсети X.
Как указано в публикации, стороны обсудили продвижение переговоров США и Ирана, а также усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, темой переговоров было и прекращение огня в Ливане.
Премьер-министр Катара сообщил, что власти страны продолжат посреднические усилия и поддержку всех направлений переговоров.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Катар 30 июня. МИД Катара сообщал, что переговоров между США и Ираном на высоком уровне в Дохе не планируется. Телеканал «Аль-Арабия» передавал, что переговоры делегаций США и Ирана могут пройти 1 июля, но будут непрямыми.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль готовится к третьей иранской».
Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю и не раз прерывались, в том числе, после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне и по другим причинам. В апреле 2026 года стороны пытались договориться о 45-дневном перемирии, но камнями преткновения стали вопросы Ормузского пролива и обогащения урана. Иран настаивает на сохранении своей программы по обогащению урана и требует компенсацию ущерба, нанесенного по ядерным объектам, а также гарантий, что эти объекты не подвергнутся ударам снова. США, в свою очередь, настаивают на полном отказе Ирана от ядерного оружия.
Посредническую роль в переговорах США и Ирана ранее играли Оман и Пакистан. Первый раунд переговоров в 2026 году прошел в Исламабаде 11 апреля, но стороны не достигли соглашения по ядерному вопросу и судоходству в Ормузском проливе. В июне 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о достижении между Израилем и Ираном соглашения о прекращении огня, но позже уточнил, что режим прекращения огня был нарушен обеими сторонами. 18 июня 2026 года был опубликован меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, предполагающий немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, где Израиль ведет борьбу против «Хезболлы».
При этом Иран настаивал на том, что достигнутое с США соглашение должно также положить конец боевым действиям в Ливане. Отложенные на 19 июня 2026 года переговоры в Швейцарии были связаны именно с ситуацией в Ливане, продолжающимися там военными действиями Израиля.