Reuters: семь стран ОПЕК+ продолжат повышать объем нефтедобычи в августе
Семь стран ОПЕК+, вероятно, согласуют дальнейшее повышение квот на добычу нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Такое же решение Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман принимали последние два месяца после выхода ОАЭ из организации. Следующая встреча семи стран ОПЕК+ состоится 5 июля.
В июле квота России была увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с. Саудовской Аравии разрешили повысить объемы нефтедобычи так же на 62 тыс. б/с — до 10,3 млн б/с. Это стало самым большим показателем среди всех семи стран. Самый низкий — у Омана. Ему разрешено добывать в июле 831 тыс. б/с, что на 5 тыс. б/с больше, чем в июне.
Подробнее — в материале «Ъ» «Добыча на будущее».
Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти отражает общую тенденцию, направленную на постепенное восстановление объемов после добровольных сокращений. С апреля по июль страны альянса ежемесячно повышали квоты на 411 тыс. баррелей в сутки, а в августе — на 548 тыс. баррелей. Это увеличение позволяет вернуть на рынок весь объем добровольного сокращения добычи в 2,2 млн баррелей в сутки.
Эта стратегия ОПЕК+ обусловлена стабильными глобальными экономическими перспективами и благоприятными рыночными условиями, такими как низкие запасы нефти. Однако аналитики отмечают, что сентябрь является последним комфортным месяцем для наращивания добычи без риска переизбытка, так как осенью возможен спад потребления. Дальнейшие решения по уровню добычи будут приниматься с учетом сезонности, динамики спроса, добычи за пределами ОПЕК+ и влияния событий на Ближнем Востоке.
Следующие встречи ОПЕК+ по обсуждению уровня добычи, включая встречу восьми стран-участниц, на которой должен обсуждаться уровень добычи на октябрь, запланированы на сентябрь и ноябрь. Это указывает на гибкость альянса в корректировке планов в зависимости от меняющихся рыночных условий, что подтверждалось и в предыдущих заявлениях.