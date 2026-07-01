Reuters: семь стран ОПЕК+ продолжат повышать объем нефтедобычи в августе

Семь стран ОПЕК+, вероятно, согласуют дальнейшее повышение квот на добычу нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Такое же решение Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман принимали последние два месяца после выхода ОАЭ из организации. Следующая встреча семи стран ОПЕК+ состоится 5 июля.

В июле квота России была увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с. Саудовской Аравии разрешили повысить объемы нефтедобычи так же на 62 тыс. б/с — до 10,3 млн б/с. Это стало самым большим показателем среди всех семи стран. Самый низкий — у Омана. Ему разрешено добывать в июле 831 тыс. б/с, что на 5 тыс. б/с больше, чем в июне.

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