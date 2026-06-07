Добыча на будущее

«Семерка» ОПЕК+, включая Россию, повысила предельный уровень добычи нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки, как и месяцем ранее. Из-за блокировки Ормузского пролива добыча в странах Персидского залива ограничена. Но повышение квот должно позволить нарастить предложение в будущем без шока на рынке, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+, включая Россию, увеличили разрешенный уровень добычи нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в сообщении альянса. Аналогично были повышены квоты для июня. В мае квоты стран ОПЕК+ были увеличены на 206 тыс. б/с, но тогда показатель учитывал и объемы ОАЭ, которые объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ 28 апреля (см. “Ъ” от 29 апреля).

Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить нефтедобычу в июле на 62 тыс. б/c к июню каждая, до 9,82 млн и 10,35 млн б/c соответственно. Квота для Ирака в июле повышена на 26 тыс. б/c, до 4,37 млн б/c, для Кувейта — на 16 тыс. б/c, до 2,64 млн б/c, для Казахстана — на 10 тыс. б/c, до 1,6 млн б/c, для Алжира — на 6 тыс. б/c, до 995 тыс. б/c, для Омана — на 5 тыс. б/c, до 831 тыс. б/c.

Эти данные не учитывают график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. В сообщении ОПЕК+ говорится, что период компенсации продлевается до конца декабря 2026 года.

Как отмечается в заявлении ОПЕК+, страны—участницы альянса продолжат отслеживать и оценивать рыночные условия, подтвердив важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены добровольных корректировок добычи.

Квоты на август определятся на встрече ОПЕК+ 5 июля.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук считает, что смягчение ограничений будет происходить такими же темпами до сентября. «Далее возможна пауза, и картель может вернуться к снижению ограничений в 2027 году, если ожидания по росту спроса подтвердятся»,— говорит он. Как отмечает агентство Argus, если страны ОПЕК+ продолжат увеличивать квоты текущими темпами, то к сентябрю завершат сокращение последнего пакета добровольных ограничений.

В Argus указывают, что решения об увеличении целевых показателей добычи остаются скорее «теоретическим упражнением» для Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, которым пришлось сократить добычу из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Источник агентства отметил, что отмена ограничений должна рассматриваться как подготовка почвы для увеличения производства этими странами после открытия пролива.

По оценкам Argus, в мае совокупная добыча нефти стран ОПЕК+ составила 29,53 млн б/c, что на 9,6 млн б/c меньше, чем до начала военных действий на Ближнем Востоке, прежде всего из-за сокращения в странах Персидского залива.

Так, по данным Argus, добыча нефти в Саудовской Аравии в мае к апрелю выросла на 250 тыс. б/c, до 6,57 млн б/c, но осталась на 3,66 млн б/c ниже целевого значения. В Иране добыча упала на 300 тыс. б/c, до 2,65 млн б/c. Добыча в России, согласно Argus, осталась на уровне 9 млн б/c.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что повышение планки добычи позволит странам ОПЕК+ нарастить предложение после открытия Ормузского пролива и не уронить рынок, поскольку рост добычи будет укладываться в заранее объявленные рамки. «В целом такая стратегия весьма рациональна: она позволит в будущем нарастить долю на рынке без шока, как это было в марте 2020 года, во время первого распада сделки»,— говорит он. В том году о выходе из сделки ОПЕК+ с 1 апреля объявила Россия, новая сделка была заключена с 1 мая.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков также считает, что повышение квот до уровней, которые никого не ограничивают, позволяет избежать шока для рынка в будущем, особенно после открытия Ормузского пролива, когда цены и так могут пойти вниз. Россия, отмечает эксперт, уже несколько месяцев не выполняет свои квоты из-за недостатка инвестиций в отрасли и атак на инфраструктуру, поэтому возвращение к добыче выше 9 млн б/c было бы хорошим результатом.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев