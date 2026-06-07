Страны ОПЕК+ повысили объем добычи нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки

Семь стран ОПЕК+ решили повысить квоту на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки. Такое же увеличение было согласовано на июнь — это было первое решение организации после выхода ОАЭ.

Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман на онлайн-встрече. Совместное заявление стран опубликовано на сайте ОПЕК. Следующая встреча стран организации пройдет 5 июля.

Квота России на июль увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с. Саудовской Аравии разрешено повысить объемы нефтедобычи так же на 62 тыс. б/с — до 10,3 млн б/с. Это самый большой показатель среди всех семи стран. Самый низкий — у Омана. Страна в июле сможет добыть 831 тыс. б/с, что на 5 тыс. б/с больше, чем в июне.

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая. Страна занимала третье место по добыче нефти в ОПЕК. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК, в 2024 году на долю ОАЭ пришлось 13,5% от общего объема производственных квот организации.