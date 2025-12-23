Курского блогера Алехина признали иноагентом за репосты каналов с этим статусом

Минюст РФ признал экс-советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина иноагентом за репосты Telegram-каналов с аналогичным статусом. Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Алехин (признан иноагентом, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Алехин (признан иноагентом, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам экс-советника курского губернатора, обоснование включения в перечень он получил в рамках суда. Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение им сообщений и материалов признанных иноагентами каналов «Незыгарь», «Русский криминал», «ВЧК-ОГПУ» и BRIEF.

«Если вы комментируете иноагентов, то вы подпали под иностранное влияние. Не важно в каком ключе, даже если вы на стороне государства и защищаете его интересы, оспаривая мнение иноагентов — вы под иностранным влиянием»,— написал блогер.

Романа Алехина внесли в список иноагентов в конце сентября. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждает схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам специальной военной операции. После этого в правоохранительных органах сообщили о проверке, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале декабря блогера оштрафовали на 3 тыс. руб. за распространение персональных данных и неисполнение требований Роскомнадзора об их удалении. На прошлой неделе стало известно, что Роман Алехин (признан иноагентом) оспаривает решение Минюста.

Летом прошлого года господина Алехина (признан иноагентом) назначили советником на тот момент губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В декабре 2024-го господин Смирнов покинул пост, а в апреле этого года был арестован по делу о хищении бюджетных средств при строительстве линий обороны на границе с Украиной. В начале этого декабря суд продлил арест экс-главы региона до середины марта.

Егор Якимов