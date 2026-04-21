Экс-советник курского губернатора не смог оспорить статус иноагента в апелляции

Курский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому бывшего советника губернатора Курской области и блогера Романа Алехина не исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Роман Алехин (признан иноагентом) на суде заявил, что «не может находиться под иностранным влиянием, так как осуществляет деятельность, направленную на борьбу с этим влиянием». «В том числе при поддержке силовых структур я начал работать по противоборству иностранному влиянию и продолжаю и сейчас этим заниматься даже с плашкой иноагента»,— приводит слова блогера пресс-служба судебной системы Курской области.

Кроме того, по словам экс-советника губернатора, он отвечал в своих постах на критику депутата Госдумы от КПРФ (какого именно не поясняется — возможно, речь идет о Сергее Обухове) в адрес нынешнего главы региона Александра Хинштейна.

«Я написал, что если вы такие умные, то приедьте в Курск и поработайте, посмотрите на месте. То есть я защищал конкретно честь и достоинство нашего губернатора — губернатора Курской области»,— сказал Роман Алехин (признан иноагентом).

Блогер добавил, что не дискредитировал ВС РФ и что заявления об этом «будут абсурдны», так как он сам заключил контракт с Минобороны и «в том числе участвовал в операции "Поток" по освобождению Курской области».

Однако суд не согласился с его доводами и оставил без изменений вердикт Промышленного райсуда Курска, согласно которому распоряжение Минюста РФ о признании блогера иноагентом было «законным и обоснованным», так как тот соответствует критериям для включения в реестр.

Романа Алехина включили в реестр иноагентов 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО. После этого в правоохранительных органах заявили, что проведут проверку, однако о ее результатах не сообщалось.

По словам экс-советника курского губернатора, Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение им сообщений и материалов признанных иноагентами Telegram-каналов.

Блогера назначили советником бывшего главы Курской области Алексея Смирнова летом 2024 года. В начале апреля экс-губернатора приговорили к 14 годам колонии строгого режима за взятки.

Егор Якимов