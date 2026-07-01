В метро и на вокзалах Москвы раздают воду из-за жары

Дептранс сообщил, что в Москве из-за жары начали раздавать воду в метро, МЦД и на вокзалах. В столице до вечера 2 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра.

Бесплатную воду раздают на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино». Бутилированную воду выдают на Ленинградском, Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская».

Бутылки с водой могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино», а также в автобусах на Домодедовском направлении. Также воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город». Кулеры с водой доступны на специализированных стоянках «Московского паркинга» и на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

Рекордная жара в Москве была зафиксирована в середине июня. После этого в городе несколько дней шли дожди. Синоптики предупреждали, что 1 и 2 июля температура в столице поднимается до +31 °С.