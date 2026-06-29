В Москве к середине недели ожидается тридцатиградусная жара

Температура воздуха в Москве 1 и 2 июля может превысить 30-градусную отметку, заявила сотрудница Гидрометцентра Марина Макарова. В выходные температура должна снизиться.

В среду и четверг днем максимальные значения будут достигать +30... +31 °С, рассказала «Интерфаксу» госпожа Макарова. Оба дня ожидается небольшая облачность, но без осадков. В Подмосковье в четверг возможен небольшой дождь.

В пятницу жара немного отступит. 3 июля днем в Москве прогнозируется +24... +29°С. 4 июля температура немного снизится до +23...+28°С. По словам синоптика, выходные «будут более комфортными, но достаточно теплыми».

Рекордная жара в Москве была зафиксирована в середине июня. После этого в городе несколько дней шли дожди.