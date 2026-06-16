МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

В Московской области сегодня прогнозируют кратковременный дождь и грозу с градом. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщило региональное управление МЧС. Ведомство призвало граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. В столице сегодня прогнозируется 15–17 °C (по области 14–19 °C). 17 июня температура в городе ожидается около 17–19 °C (по области 16–21 °C), возможна гроза.

В Москве дожди продолжаются с 13 июня. В центре погоды «Фобос» заявили «РИА Новости», что практически всю неделю погода в столице будет «довольно дождливой».