Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве 11 июня

В Москве сегодня ожидается температура до +31 °C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Также возможны кратковременный дождь и гроза.

Минимальная температура в Москве ожидается в диапазоне +15...+17 °C, в Подмосковье — +12...+17 °C. Днем воздух в городе прогреется до +29...+31 °C, по области — +26...+31 °C.

«В четверг температура воздуха приблизится к рекордно высоким значениям, может быть, даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Позднякова.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары и риска пожара, по области действует предупреждение о грозе. В середине мая гроза в Москве побила суточный рекорд осадков 122-летней давности: за день в городе выпало 34 мм осадков, или 55% месячной нормы. Гидрометцентр прогнозировал аномально жаркое лето во многих российских регионах.