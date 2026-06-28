Медведев предупредил о тяжелых последствиях для простых граждан Армении при разрыве связей с Россией
Заместитель главы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что разрыв сложившихся связей с Россией повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении.
Дмитрий Медведе
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По его словам, ведущие европейские страны видят в Армении инструмент борьбы с Россией, и заинтересованы в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана.
«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит пресс-служба «Единой России».
В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Российские власти призывают Армению как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. Если евроинтеграция продолжится, то преференции для Армении в рамках ЕАЭС будут отменены.
Заявления Дмитрия Медведева о возможных тяжелых последствиях для граждан Армении в случае разрыва связей с Россией и продолжения евроинтеграции согласуются с позицией других высокопоставленных российских чиновников. Ранее Алексей Шевцов, заместитель секретаря Совета безопасности России, предупреждал, что выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к сокращению ВВП Армении на 15,1% и росту инфляции на 14,3%, увеличению расходов на грузоперевозки и сокращению инвестиций. Он также отметил, что льготные поставки энергоносителей Еревану придется забыть, а социально-экономические потери могут быть еще выше ожидаемых.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также указывал, что интеграция Армении с Евросоюзом означает разрыв с ЕАЭС и Россией, что спровоцирует глубокий экономический кризис, который Россия финансировать не будет. Он отмечал, что более 96% сельскохозяйственной продукции Армении потребляет Россия, что может привести к потере более $700 млн в год в случае выхода из ЕАЭС, а также к росту цен на электроэнергию, поскольку 40% ее вырабатывается из российского газа. Россия неоднократно призывала Армению провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС.