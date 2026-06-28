Заместитель главы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что разрыв сложившихся связей с Россией повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, ведущие европейские страны видят в Армении инструмент борьбы с Россией, и заинтересованы в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Российские власти призывают Армению как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. Если евроинтеграция продолжится, то преференции для Армении в рамках ЕАЭС будут отменены.