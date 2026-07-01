Американский музыкант, солист группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет, сообщил коллектив на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Певец был соавтором песни Y.M.C.A., под которую президент США Дональд Трамп неоднократно танцевал на публичных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Уиллис

Фото: Amy Harris / Invision / AP Виктор Уиллис

Фото: Amy Harris / Invision / AP

«Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но стремительно развивавшейся болезни»,— написали представители группы. Они призвали уважать право семьи музыканта на частную жизнь.

Виктор Уиллис родился в Техасе. Певцу принадлежат несколько песен Village People — Macho Man, In the Navy и Y.M.C.A. Они были написаны в 1970-х, после чего артист покинул группу и почти 40 лет пытался присвоить себе права на композиции.

В 2017 году он все же вернулся в состав Village People. В январе 2025 года группа выступила на мероприятиях по случаю инаугурации Дональда Трампа. Сам господин Трамп неоднократно танцевал под песню Y.M.C.A.: во время жеребьевки чемпионата мира по футболу, на митинге по случаю 100 дней на посту президента и на встрече с моряками на базе в Японии.