Умер солист Village People и исполнитель хита Y.M.С.A.
Американский музыкант, солист группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет, сообщил коллектив на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Певец был соавтором песни Y.M.C.A., под которую президент США Дональд Трамп неоднократно танцевал на публичных мероприятиях.
Виктор Уиллис
Фото: Amy Harris / Invision / AP
«Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но стремительно развивавшейся болезни»,— написали представители группы. Они призвали уважать право семьи музыканта на частную жизнь.
Виктор Уиллис родился в Техасе. Певцу принадлежат несколько песен Village People — Macho Man, In the Navy и Y.M.C.A. Они были написаны в 1970-х, после чего артист покинул группу и почти 40 лет пытался присвоить себе права на композиции.
В 2017 году он все же вернулся в состав Village People. В январе 2025 года группа выступила на мероприятиях по случаю инаугурации Дональда Трампа. Сам господин Трамп неоднократно танцевал под песню Y.M.C.A.: во время жеребьевки чемпионата мира по футболу, на митинге по случаю 100 дней на посту президента и на встрече с моряками на базе в Японии.
Песня «Y.M.C.A.» группы Village People стала визитной карточкой бывшего американского президента Дональда Трампа, который неоднократно использовал её на своих выступлениях и митингах. Он часто завершал свои предвыборные мероприятия танцами под эту композицию, в том числе после победы на выборах и выздоровления от COVID-19. В январе 2025 года группа Village People, включая лидера Виктора Уиллиса, выступила на мероприятиях, посвященных его инаугурации, несмотря на то, что ранее группа требовала прекратить использование их песен и образов.
История использования песни не всегда была однозначной. В мае 2023 года, когда в сети появилось видео с музыкантами, похожими на Village People, выступающими в резиденции Дональда Трампа, лидер группы потребовал прекратить использование их образов и песен, утверждая, что выступали пародисты и разрешения на использование не давалось. Сам Виктор Уиллис настаивал, что «Y.M.C.A.» не имеет отношения к гей-сообществу, хотя в поп-культуре она стала его неофициальным гимном (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Дональд Трамп также использовал песни других исполнителей в своей политической кампании. Например, в 2024 году он использовал треки «The winner takes it all», «Money, money, money» группы ABBA и песню Nothing Compares 2 U Шинейд О'Коннор на предвыборных мероприятиях, что вызвало недовольство правообладателей. Представители ABBA и наследники Шинейд О'Коннор потребовали прекратить использование их музыки.