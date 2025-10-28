Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию посетил военную базу Йокосука и выступил перед моряками авианосца George Washington. Среди прочего, он заявил о силе американской армии, а также станцевал перед военнослужащими.

Для Дональда Трампа включили отрывок из хита «Y.M.C.A.» группы Village People. Президент США на сцене исполнил несколько движений, военнослужащие снимали его танец на мобильные телефоны.

«Y.M.C.A.» написали Виктор Уиллис и Жак Морали в 1978 году в честь Молодежной христианской ассоциации США (Young Men’s Christian Association, YMCA). С конца XIX века YMCA предоставляла жилье переезжавшим в города уроженцам сельской местности. Однако во второй половине XX века среднестатистическими жильцами таких хостелов стали бездомные и молодые мужчины, столкнувшиеся с жизненными трудностями. Клип на песню «Y.M.C.A.» был снят в Нью-Йорке. В ролике участники группы в образе полицейского, ковбоя, индейца, строителя, байкера и морпеха танцуют, изображая буквы названия трека.

В поп-культуре песня Village People стала популярной как неофициальный гимн гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.— “Ъ”). Впоследствии соавтор произведения Виктор Уиллис настаивал, что «Y.M.C.A.» не имеет никакого отношения к этой теме.