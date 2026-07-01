В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это превентивная мера. Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите. В безопасном месте позвоните по телефону 112»,— сказано в сообщении. Господин Моор также напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео БПЛА и их обломков, то же касается работы ПВО.

Режим беспилотной опасности в данный момент действует и в других регионах Уральского федерального округа (УрФО). Утром он был введен в соседней Свердловской области, также его ввели в Челябинской области.

В последний раз аналогичный режим в Тюменской области вводился 25 июня. При этом 20 июня в регионе отразили атаку дронов на Тюменский НПЗ.

Ирина Пичурина