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В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Александр Моор.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это превентивная мера. Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите. В безопасном месте позвоните по телефону 112»,— сказано в сообщении. Господин Моор также напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео БПЛА и их обломков, то же касается работы ПВО.

Режим беспилотной опасности в данный момент действует и в других регионах Уральского федерального округа (УрФО). Утром он был введен в соседней Свердловской области, также его ввели в Челябинской области.

В последний раз аналогичный режим в Тюменской области вводился 25 июня. При этом 20 июня в регионе отразили атаку дронов на Тюменский НПЗ.

Ирина Пичурина

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