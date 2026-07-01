Режим опасности БПЛА введен в Свердловской области

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в Max. Интернет на территории региона может быть ограничен.

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Глава региона напомнил, что нельзя подбирать и перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. «Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— сказал он.

В последний раз режим опасности беспилотников в Свердловской области вводился 25 июня. Режим действовал в регионе более пяти часов.

Ирина Пичурина