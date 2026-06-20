Тюменский НПЗ атаковали дроны, предприятие и работники не пострадали
В Тюменской области отразили атаку дронов на Тюменский НПЗ, сообщил глава региона Александр Моор.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рабочих предприятия эвакуировали. По предварительным данным, завод и рабочие не пострадали.
Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.
С утра 20 июня была объявлена беспилотная опасность в Свердловской и Тюменской областях. Ограничения до сих пор не сняты.