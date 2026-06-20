Тюменский НПЗ атаковали дроны, предприятие и работники не пострадали

В Тюменской области отразили атаку дронов на Тюменский НПЗ, сообщил глава региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рабочих предприятия эвакуировали. По предварительным данным, завод и рабочие не пострадали.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

С утра 20 июня была объявлена беспилотная опасность в Свердловской и Тюменской областях. Ограничения до сих пор не сняты.

Анна Капустина