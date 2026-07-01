ЦБ не увидел оснований для переохлаждения российской экономики

После первого квартала 2026 года экономика России вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, считает Центробанк (ЦБ). По его данным, безработица остается на низких уровнях, а реальные доходы населения растут.

ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки». Согласно ему, «имеющиеся данные не дают оснований говорить о переохлаждении экономики». «Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается»,— отмечается в документе.

Как уточняет регулятор, оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и «замедление снижения напряженности» на рынке труда во втором квартале могут свидетельствовать, что «давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться». По оценкам ЦБ, в первом полугодии «продолжился умеренный рост экономики».

«Большее количество рабочих дней и благоприятные погодные условия поддержали экономическую активность, в том числе в строительстве. Кроме того, в марте-апреле восстанавливалась потребительская активность... В первом полугодии рост выпуска может составить около 0,5% г/г»,— резюмировал ЦБ.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевую ставку необходимо снижать, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». Он считает, что «экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может». На заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. При этом регулятор допустил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».