ЦБ не увидел оснований для переохлаждения российской экономики
После первого квартала 2026 года экономика России вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, считает Центробанк (ЦБ). По его данным, безработица остается на низких уровнях, а реальные доходы населения растут.
ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки». Согласно ему, «имеющиеся данные не дают оснований говорить о переохлаждении экономики». «Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается»,— отмечается в документе.
Как уточняет регулятор, оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и «замедление снижения напряженности» на рынке труда во втором квартале могут свидетельствовать, что «давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться». По оценкам ЦБ, в первом полугодии «продолжился умеренный рост экономики».
«Большее количество рабочих дней и благоприятные погодные условия поддержали экономическую активность, в том числе в строительстве. Кроме того, в марте-апреле восстанавливалась потребительская активность... В первом полугодии рост выпуска может составить около 0,5% г/г»,— резюмировал ЦБ.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевую ставку необходимо снижать, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». Он считает, что «экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может». На заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. При этом регулятор допустил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе.
Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».
Центробанк постоянно анализирует состояние российской экономики и инфляционные ожидания, принимая решения по ключевой ставке исходя из этих данных. В разные периоды регулятор сталкивался как с замедлением экономического роста, так и с признаками перегрева, вызванными ростом спроса и дефицитом кадров. В 2024 году темпы роста экономики России были значительно выше средних по странам G7, при этом аналитики Центробанка фиксировали ускорение экономического роста в четвертом квартале на фоне повышенной инфляции из-за завышенного спроса и нехватки предложения товаров.
Зампред Центробанка Алексей Заботкин в июне 2026 года уже заявлял, что говорить о полном переохлаждении экономики неуместно, отмечая, что ситуация сильно различается по секторам: в одних наблюдается спад спроса с 2024 года, в других — рост. Он подчеркивал, что безработица в 2,1% является историческим минимумом, что не соответствует признакам переохлаждения. Повышение ключевой ставки до 21% в октябре 2025 года было одной из мер борьбы с неослабевающим инфляционным давлением и опережающим спросом. Цикл смягчения денежно-кредитной политики начался 6 июня 2025 года после того, как ключевая ставка достигала пикового значения в 21% и продержалась на этом уровне семь месяцев. К февралю 2026 года она уже снижалась до 15,5%.
В целом, действия Центробанка направлены на возвращение инфляции к целевому показателю в 4%. Регулятор неоднократно подчеркивал, что для этого требуется жесткая денежно-кредитная политика на протяжении продолжительного времени. Это связано с тем, что, несмотря на замедление роста цен в отдельные месяцы, инфляционное давление остается высоким, а инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.