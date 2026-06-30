Греф заявил о «переохлаждении экономики» России из-за высокой ставки ЦБ
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевую ставку Центробанка необходимо снижать, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». Такой оценкой господин Греф поделился на годовом собрании акционеров кредитной организации.
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может»,— указал глава Сбербанка (цитата по ТАСС). Он отметил, что реальная ставка в России — ставка Центробанка за вычетом текущей инфляции — составляет около 10%. По словам Германа Грефа, такая ставка может применяться только на коротком горизонте — чтобы «охладить экономику».
Господин Греф добавил, что повышение цен сейчас обусловлено большим числом «разовых факторов», возникающих вне рыночного контекста, включая проблемы с энергетикой. Бороться с ними с помощью денежно-кредитной политики совершенно нерационально, заметил глава Сбербанка. Он назвал ставку «ключом в замке инвестиционной активности» — она уже упала на 14%. По оценке главы Сбербанка, в этом году инвестиции могут снизиться еще на 2-3%.
В начале июня на ПМЭФ Герман Греф называл ключевую ставку 10–12% «психологической чертой» для бизнеса. Он пояснял, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности. В июне 2025 года ЦБ начал постепенно снижать ключевую ставку. Тогда она находилась на уровне 20%. 19 июня Центробанк установил показатель в 14,25%.
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Инфляция и ключевая ставка
Центральный банк РФ использует высокую ключевую ставку как инструмент для «охлаждения» экономики и борьбы с инфляцией, которую он сравнивает с «жаропонижающей таблеткой». Регулятор считает, что низкая ставка в условиях высокой инфляции будет «тушением пожара бензином». По мнению ЦБ, высокие ставки помогают охладить высокий спрос, который опережает предложение. Несмотря на это, ЦБ признает, что замедление роста экономики из-за высоких ставок может привести к чрезмерному её охлаждению и даже к рецессии, что несёт риски потери доверия к рублю и ускорению инфляции. Сохранение высокой ставки также увеличивает стоимость обслуживания госдолга и льготных программ кредитования, однако Минфин РФ откладывает идею нулевого первичного дефицита, что может потребовать ещё более высокой траектории ключевой ставки от ЦБ.
Экономика России демонстрирует признаки перегрева, что выражается в высоком внутреннем спросе, росте доходов населения и бюджетных расходах. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на сдерживание инфляции, приводит к удорожанию кредитов и замедлению деловой активности. В то же время отмечается, что высокие ставки способствуют перетоку средств населения и компаний на срочные депозиты, увеличивая склонность к сбережениям. ЦБ, не имея прямых рычагов воздействия на бюджетную политику, вынужден компенсировать бюджетное стимулирование ужесточением денежно-кредитной политики.