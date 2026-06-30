Греф заявил о «переохлаждении экономики» России из-за высокой ставки ЦБ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевую ставку Центробанка необходимо снижать, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». Такой оценкой господин Греф поделился на годовом собрании акционеров кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может»,— указал глава Сбербанка (цитата по ТАСС). Он отметил, что реальная ставка в России — ставка Центробанка за вычетом текущей инфляции — составляет около 10%. По словам Германа Грефа, такая ставка может применяться только на коротком горизонте — чтобы «охладить экономику».

Господин Греф добавил, что повышение цен сейчас обусловлено большим числом «разовых факторов», возникающих вне рыночного контекста, включая проблемы с энергетикой. Бороться с ними с помощью денежно-кредитной политики совершенно нерационально, заметил глава Сбербанка. Он назвал ставку «ключом в замке инвестиционной активности» — она уже упала на 14%. По оценке главы Сбербанка, в этом году инвестиции могут снизиться еще на 2-3%.

В начале июня на ПМЭФ Герман Греф называл ключевую ставку 10–12% «психологической чертой» для бизнеса. Он пояснял, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности. В июне 2025 года ЦБ начал постепенно снижать ключевую ставку. Тогда она находилась на уровне 20%. 19 июня Центробанк установил показатель в 14,25%.