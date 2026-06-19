ЦБ перешел на малый ход

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Минимальный шаг в 25 базисных пунктов можно считать компромиссом между пожеланиями бизнеса и добивающегося экономического роста правительства с одной стороны, и новыми рисками, не позволившими ЦБ пойти на более решительное снижение,— с другой. Среди выделенных ЦБ причин осторожного решения: среднесрочные риски роста расходов бюджета, заметно ускорившееся кредитование и всплеск цен на бензин, который неизбежно ускорит инфляцию в июне.

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Аналитики в очередной раз не разгадали намерений Центробанка — вопреки абсолютному большинству прогнозов о снижении на 50 базисных пунктов (б. п.) ключевая ставка снижена на минимальные 25 б. п.— с 14,5% до 14,25% годовых. Последний раз столь малый шаг Банк России использовал в сентябре 2021 года, но тогда ставки были совсем иные (повышение с 6,5% до 6,75%) и на их фоне нынешнее изменение выглядит условным.

Тем не менее формально смягчение денежно-кредитной политики по части ставки продолжилось и стало уже девятым подряд: после сокращения с пикового значения в 21% на один процентный пункт в июне 2025-го, на два — в июле, еще на один — в сентябре, на полпункта в октябре и декабре, а потом на столько же — в феврале, марте и апреле 2026 года.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Интерес околоэкономической публики к нынешнему заседанию ЦБ был подогрет отсутствием его председателя Эльвиры Набиуллиной на нескольких последних мероприятиях, включая ПМЭФ-2026.

Слухи о причинах этого на последовавшей после заседания пресс-конференции она комментировать не стала, сообщив лишь об имевшейся простуде, из-за которой «на некоторое время» был потерян голос.

На других потерях глава ЦБ остановилась подробнее. Речь идет прежде всего об инфляции, традиционно более всего влияющей на решения по ставке. Судя по заявлениям ЦБ, темпы ее сокращения действительно немного сбились, хотя внешне выглядят уже почти достигшими таргета в 4%. В апреле—мае инфляция с поправкой на сезонность была всего 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале. Годовой показатель на 15 июня — 5,6%.

Однако в этом замедлении ЦБ видит влияние разовых факторов (дешевые фрукты-овощи, укрепление рубля на фоне скачка нефтяных цен).

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Устойчивая же инфляция, считает Эльвира Набиуллина, «замедлилась, но не так существенно», до 4–5% в пересчете на год. При этом в июне ЦБ допускает ускорение роста цен из-за проблем с топливом. «Удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний»,— пояснила глава регулятора.

Интересно, что именно замедление инфляции стало в этот раз аргументом сторонников ускоренного снижения «ключа». На совещании о причинах нынешней инвестиционной паузы 10 июня мягкий сигнал отсутствовавшей тогда Эльвире Набиуллиной послал даже Владимир Путин, отметивший, что темпы роста цен падают, и «поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки».

Снижение формально в итоге состоялось, но сторонников быстрого удешевления денег оно не устроило.

«Вообще-то разочарование»,— прокомментировал решение регулятора глава РСПП Александр Шохин, который накануне призвал снизить ставку сразу на один процентный пункт.

Кроме неоднозначной инфляции и бензинового вопроса, у отстаивающего свою правоту ЦБ есть еще немало аргументов в пользу принятого осторожного решения. Отмечен существенный рост кредитования, зарплаты по-прежнему увеличиваются быстрее производительности труда, геополитическая напряженность применительно к России не спадает, а ближневосточный конфликт грозит ростом мировой инфляции и логистических издержек.

В дополнение ко всему — тревожные ожидания регулятора по поводу федерального бюджета. «Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее»,— изящно выразился в своем заявлении ЦБ. Речь, поясним, идет о том, что, судя по заявлению министра финансов Антона Силуанова, правительство откладывает идею нулевого первичного дефицита минимум на три года, то есть сдержать рост расходов не вполне удается, и по бюджетному каналу дополнительные деньги будут поступать в экономику. Соответственно, чтобы снизить вклад кредита в совокупный спрос и сократить риски инфляции, жесткость ДКП должна возрасти. Это в свою очередь «может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», предупредил Центробанк.

Сигнал же на ближайшее будущее хоть и оставлен мягким («Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки»), но дополнен не вполне оптимистичными для рынков комментариями. Как сообщила Эльвира Набиуллина, практически все участники заседания совета директоров 19 июня отметили, «что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось». В какой мере — станет известно при следующем решении ЦБ по ставке 24 июля.

Вадим Вислогузов