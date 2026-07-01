«Духовно-нравственную культуру России» начнут вводить в школах в 2026 году

Минпросвещения начнет поэтапно вводить в школах предмет «Духовно-нравственной культуры России» в предстоящем учебном году. Также разрабатывают учебники по этому предмету, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В интервью «РИА Новости» министр рассказал, что со второго полугодия 2026/27 учебного года ДНКР будут изучать в 5-х классах, с 2027/28 учебного года — в 6-х и 7-х классах. Целью предмета является формирование у школьников мировоззрения, «основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военнослужащих, в том числе участников СВО.

В Минпросвещения говорили, что преподавать пятиклассникам «Духовно-нравственную культуру» начнут с января 2027 года. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания.

Подробности — в материале «Ъ» «Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников».