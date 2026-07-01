«Духовно-нравственную культуру России» начнут вводить в школах в 2026 году
Минпросвещения начнет поэтапно вводить в школах предмет «Духовно-нравственной культуры России» в предстоящем учебном году. Также разрабатывают учебники по этому предмету, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
В интервью «РИА Новости» министр рассказал, что со второго полугодия 2026/27 учебного года ДНКР будут изучать в 5-х классах, с 2027/28 учебного года — в 6-х и 7-х классах. Целью предмета является формирование у школьников мировоззрения, «основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военнослужащих, в том числе участников СВО.
В Минпросвещения говорили, что преподавать пятиклассникам «Духовно-нравственную культуру» начнут с января 2027 года. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания.
Подробности — в материале «Ъ» «Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников».
Введение предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) является частью более широкой реформы школьного образования, в рамках которой с 1 сентября 2025 года из расписания 5-6-х классов исключается дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), а также сокращаются часы преподавания обществознания и иностранного языка. Ранее Минпросвещения планировало интегрировать ОДНКНР в курс «История нашего края», что вызвало возражения со стороны Русской православной церкви.
Суть нововведения заключается в ребрендинге существующей дисциплины, нацеленной на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных ценностях. Предмет будет обязательным для изучения в 5–7-х классах. Это вызвало дискуссию среди педагогов, указывающих на перегруженность школьной программы и отсутствие четких критериев для преподавания подобных дисциплин.
Изначально предполагалось, что ДНКР будет преподаваться с 1 сентября 2026 года во всех 5–7-х классах, но позднее Минпросвещения уточнило, что в 2026/27 учебном году предмет введут только в 5-х классах, а в 6-х и 7-х классах — с 1 сентября 2027 года. При этом планируется, что результаты изучения ДНКР могут быть включены в Единый государственный экзамен, хотя отдельного ЕГЭ по этому предмету не будет.