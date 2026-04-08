Пятиклассникам начнут преподавать «Духовно-нравственную культуру» с января

В российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Сначала его будут преподавать ученикам пятых классов. В их расписании он появится с января 2027 года, сообщила замглавы министерства просвещения РФ Ольга Колударова.

Под новый предмет будет выделено 17 академических часов. Шестые и седьмые классы начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года, добавила госпожа Колударова. Она рассказала об изменениях учебной программы на открытии окружного совещания Минпросвещения в Уральском федеральном округе.

О введении нового предмета в школе было известно и до этого — только раньше предполагалось, что «Духовно-нравственную культуру» начнут преподавать с 1 сентября 2026 года. Целью этой дисциплины в ведомстве называли формирование у школьников мировоззрения, основанного на «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Приказ Министерства просвещения №808, которым были изменены сроки начала запуска этого предмета, также изменил количество часов, которые посвящены изучению иностранных языков в школах. Если раньше пятиклассники занимались иностранными языками три раза в неделю, то со следующего учебного года они будут их изучать дважды в неделю.

