В российских школах со следующего учебного года появится предмет под названием «Духовно-нравственная культура России». Его сначала введут в 5-х классах, через год — также в 6-7-х. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что дисциплина основана на изучении традиционных ценностей «с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев», а ввести ее поручал президент. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у преподавателей, что они думают о введении дополнительного урока.

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков: «Подобный предмет уже был в школе буквально пять-шесть лет назад. В 5-6-х классах преподавалась "Основа духовно-нравственной культуры народов России". Потом почему-то решили его отменить, это было в 2024 году, если не ошибаюсь. А вот через два года опять его вводят. Какие-то странные рокировки, программа нерезиновая. Я помню по опыту, что прежнюю дисциплину обычно вставляли в расписание последними уроками, и тяжело это все шло. Есть предположение, что сейчас убирают обществознание в 6-7-8-х классах как раз для того, чтобы заменить его вот этим предметом». Учитель истории Леонид Кацва: «Мне кажется, что этот предмет вообще искусственный и само его введение в школе ложно. Помимо того, что школа должна прививать духовно-нравственные, этические, культурные ценности как таковые, они в первую очередь должны прививаться на уроках литературы и истории. А что такое духовно-нравственные ценности вне литературы и вне истории, я понять не могу. Если это предполагается делать на основе религиозной, то будем говорить откровенно, страна, в которой регулярно причащаются менее 2% населения, по-настоящему религиозной не является. Я такой предмет отдельно вести не возьмусь». Учитель обществознания Александр Серкин: «Я увольняюсь из школы, поэтому, слава Богу, эти псевдопредметы меня никаким боком не касаются. Мое отношение к этому предмету таково, что никакого смысла, педагогического, воспитательного, информационного, в нем нет вообще».

С 1 сентября обществознание останется только у старшеклассников. Кроме того, для учащихся с 5-го по 7-го классы сократят количество уроков английского языка, из трех часов останется два.

Александра Абанькова