Росимущество выставило на продажу активы экс-депутата Вороновского
Росимущество выставило на торги акции арестованного экс-депутата Анатолия Вороновского в девяти кубанских компаниях, которые работают в дорожной отрасли. Информация об этом появилась на ресурсе «ГИС Торги».
На продажу выставлены 100% уставного капитала «Альфастрой», «ДорМост», «Инжгеопром», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль», «Основа», «Стройюгрегион», «Усть-Лабинский завод МЖКБ» и «Мостобурстрой». Активы продаются единым лотом за 13,4 млрд рублей (начальная цена). Шаг аукциона составит 134,3 млн рублей, он должен состояться 6 июля.
Сочинский суд обратил активы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц в доход государства в феврале 2026 года. Стоимость взысканных активов превысила 23,3 млрд руб. Всего в иске фигурировали свыше 30 человек, среди них — депутат Госдумы Андрей Дорошенко, член заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев.
Анатолий Вороновский лишился депутатского мандата 2 декабря 2025 года. На следующий день его арестовали по коррупционному делу, он будет под стражей до 11 июля. Следствие считает, что он получал взятки от компаний в обмен на победу в конкурсах на госзаказы, когда занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края, курирующего дорожную отрасль.
Анатолий Вороновский, бывший замгубернатора и министр транспорта Краснодарского края, а затем депутат Госдумы, обвиняется в организации коррупционной схемы, связанной с распределением государственных и муниципальных заказов в дорожной сфере. Следствие утверждает, что он обеспечивал победу «своих» компаний на аукционах с завышенной стоимостью работ, требуя «откаты», и легализовывал доходы через фонд «Моя Кубань», куда подрядчики перечисляли 3-5% от прибыли по госконтрактам. После избрания в Госдуму в 2021 году, Анатолий Вороновский, будучи членом комитета по транспорту, по данным Генпрокуратуры, продолжал влиять на региональную дорожную деятельность, лоббируя назначение своих доверенных лиц, включая Алексея Переверзева (министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края), на ключевые посты.
В коррупционной схеме были задействованы также действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко и член заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, которые, по предположению Генпрокуратуры, возглавляли Союз дорожников Кубани. Членство в этой ассоциации якобы было обязательным условием для участия в конкурсных процедурах, а сама площадка использовалась для определения размера незаконного вознаграждения. Общая сумма коррупционного дохода, по версии следствия, составила не менее 2,8 млрд рублей. В рамках иска Генпрокуратуры, Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства имущество Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 23,3 млрд рублей. Александр Карпенко и Алексей Переверзев признали исковые требования.