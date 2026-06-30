Росимущество выставило на продажу активы экс-депутата Вороновского

Росимущество выставило на торги акции арестованного экс-депутата Анатолия Вороновского в девяти кубанских компаниях, которые работают в дорожной отрасли. Информация об этом появилась на ресурсе «ГИС Торги».

На продажу выставлены 100% уставного капитала «Альфастрой», «ДорМост», «Инжгеопром», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль», «Основа», «Стройюгрегион», «Усть-Лабинский завод МЖКБ» и «Мостобурстрой». Активы продаются единым лотом за 13,4 млрд рублей (начальная цена). Шаг аукциона составит 134,3 млн рублей, он должен состояться 6 июля.

Сочинский суд обратил активы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц в доход государства в феврале 2026 года. Стоимость взысканных активов превысила 23,3 млрд руб. Всего в иске фигурировали свыше 30 человек, среди них — депутат Госдумы Андрей Дорошенко, член заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев.

Анатолий Вороновский лишился депутатского мандата 2 декабря 2025 года. На следующий день его арестовали по коррупционному делу, он будет под стражей до 11 июля. Следствие считает, что он получал взятки от компаний в обмен на победу в конкурсах на госзаказы, когда занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края, курирующего дорожную отрасль.