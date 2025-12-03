Суд арестовал экс-депутата Вороновского по делу о взятке

Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР арестовал до 11 января 2026 года Анатолия Вороновского, которого накануне лишили статуса депутата Госдумы, сообщил источник «Ъ». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Защита предлагала ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, однако суд отправил бывшего народного избранника в СИЗО на 1 месяц и 9 дней. Именно такой срок прописан в следствие по уголовному делу.

Ранее Госдума абсолютным большинством голосов удовлетворила ходатайство генпрокурора Александра Гуцана на привлечение господина Вороновского к уголовной ответственности.

